God morgen 27. august

God mandag med ny arbeidsuke! Vi i Trollheimsporten håper alle våre lesere får ei riktig fin siste uke i august!

Roald, Rolf og Rolv har navnedag i dag. Begge er norrøne navn: Roald = norrønt rhóðr (ros) + valdr (en som har velde). Rolf = rhóðr + ulfr (ulv).

Noen historiske begivenheter som har foregått på denne dato:

1664: Nieuw Amsterdam byttet navn til New York.

1783: Den første hydrogenballong blir sendt opp i Paris.

1859: Den amerikanske oljepioneren Edwin Laurentine Drake gjør et drivverdig oljefunn i Pennsylvania.

1939: Den første flygning med ren jetmotor blir foretatt i flyet He 178, konstruert av den tyske ingeniøren Hans Pabst von Ohain.

1962: Den amerikanske romsonden Mariner 2 blir skutt opp.

1969: Norges tre første distriktshøgskoler – Rogaland distriktshøgskole, Møre og Romsdal distriktshøgskole og Agder distriktshøgskole – åpner.

1991: Moldova erklærer seg selvstendig.

2007: Ole Gunnar Solskjær legger opp, 34 år gammel.

