God morgen 26. oktober

Bildet over: #treaitrollheimen 🌳 #langlimarka @apriliadamen



Norsk historie fra denne dato:

1811 – Fregatten «Najaden» sjøsettes

1905 – Sverige anerkjente unionsoppløsningen og Norges uavhengighet. Kong Oscar II frasa seg Norges trone og undertegnet oppsigelsen av Riksakten, men meddelte også at han avslo å la et medlem av kongehuset Bernadotte bli ny norsk konge

1942 – Alle mannlige norske jøder blir arrestert etter ordre fra de tyske okkupantene



Skåkleiva @nellyskjolsvold





Merk bildene dine med #trollheimsporten eller send bildene dine til redaktor@trollheimsporten.no du også!