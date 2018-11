God morgen 26. november

Namnedagen er etter den hellige Conrad av Konstanz, han var biskop i 41 år i Konstanz.

Bildet over: @malirindal – Fin utsikt fra verandaen med sol og litt nysnø.

1778 – Kaptein James Cook kom som første europeer til Maui, Hawaii.

1922 – Howard Carter og Lord Carnarvon gikk inn i Tutankhamons grav, som de første på over 3000 år.

1940 – Norsk nedbørsrekord: 229.6 mm på et døgn i Indre Matre.

1941 – Reichskommissar Josef Terboven innfører dødsstraff for å forlate landet uten tillatelse.

1942 – 548 nordmenn med jødisk bakgrunn deporteres fra Oslo havn til tyske konsentrasjonsleirer.

1999 – Sleipner-forliset: Hurtigbåten «Sleipner» forliser. 16 personer omkommer.

2003 – Concordes siste flytur noensinne.

2011 – Mars-roveren «Curiosity» skytes opp fra Cape Canaveral, Florida med kurs for Mars.



I dag har vi funnet fram til et meget godt visdomsord av Jean-Paul Sartre til ettertanke.

Hvis du er ensom når du er alene, er du i dårlig selskap.



@ janne.skei - Husk å ta vare på de små gyldne øyeblikk