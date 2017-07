God morgen 26. juli

Bildet over: Vindøldalen. Sommer, sol og badeliv 🌞🌞🌞 @karimskj



Dagen i dag er katolsk festdag for jomfru Marias foreldre, som etter tradisjonen het Anna og Joakim.

Av kjendiser som har bursdag i dag kan vi nevne Sandra Bullock (53), Torgny Mogren (54), Asgeir Borgemoen (46) og Mick Jagger (74).

Her er litt norsk historie som skjedde på denne dagen.

1714 – Trefningen ved Lindesnes der dansk-norske sjøstridskrefter under ledelse av kapteinløytnant Peter Wessel slåss mot svenske marinestyrker innledes.

1808 – Det allminnelige revisjonskontor blir opprettet.

1849 – Det kongelige slott innvies i Oslo.

1942 – Det kunngjøres i kirkene at Den norske kirke har brutt med Quisling-staten og heretter står under ledelse av Den midlertidige kirkeledelse

1972 – Fiskeskøyte «Rossøy» fra Hidra er på vei inn fra Lille Fiskebank til Abelsnes da den synker sørvest av Lista som følge av eksplosjon ombord. Besetningen på fire omkommer.

Kilde: wikipedia.no



