God morgen 25. oktober

Bildet over: Winter is coming. Luckily, I have these two to keep me warm . @theresebeatrice

Historiske hendelser på denne datoen:

1648 – Freden i Westfalen gjør slutt på tredveårskrigen

1936 – Adolf Hitler og Benito Mussolini inngår Roma-Berlin-aksen.

1945 – Japan overgir Taiwan til Republikken Kina

1964 – Zambia blir selvstendig og Kenneth Kaunda blir landets første president.

1983 – USA invaderer Grenada



Vinterføre. @kjellingar65

