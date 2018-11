God morgen 25. november

Bildet over: Fullmåne over Stangvik kirke #stangvik #surnadal @iren.saeterbo



Navnedagen er etter Katarina av Alexandria som ble lagt på hjul og steile og halshogd i år 304, en av de fire hovedjomfruer, filosofers og læreres skytshelgen, i Norge feiret som Karimesse.

Litt historie på denne datoen:

1870 – Ballongen «La Ville d’Orléans» kom ut av kurs fra beleiringen av Paris og havnet på Lifjell i Telemark.

1905 – Kong Haakon VII trer i land i Norge for første gang som norsk konge, sammen med dronning Maud og kronprins Olav.

1936 – Tyskland og Japan signerer Antikominternpakten. Som innebar at de skulle «konsultere» hverandre hvis noen av landene ble angrepet av Sovjetunionen.

1963 – John F. Kennedy blir begravet på Arlington kirkegård.

1976 – Surinam blir selvstendig.

1992 – Den tsjekkoslovakiske nasjonalforsamlingen bestemmer at landet skal deles opp i Tsjekkia og Slovakia fra og med 1. januar 1993.

Wikipedia



Nydelig måneskinnstur til Breiskarsbekken 🌚 #vindøldalen @mirasagatron