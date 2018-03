God morgen 25. mars

De store musikkikonene Aretha Franklin (1942) og Elton John (1947) har begge fødselsdag i dag.

Palmesøndag er i kristen tradisjon feiringen av Jesu inntog i Jerusalem søndagen før korsfestelsen. Den feires siste søndag før påske. Navnet kommer av evangelienes beretning om at folk strødde palmegrener foran Jesus da han red inn i byen.



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1655 – Saturn-månen Titan oppdages av Christiaan Huygens.

1807 – Verdens første regulære jernbanerute for passasjertrafikk åpnes mellom Swansea og Mumbles i Wales. Togene blir trukket av hester.

1821 – Hellas proklamerte sin uavhengighet, landet lå tidligere under Det osmanske riket. Nasjonaldag i Hellas.

1957 – Det formelle grunnlaget for Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) ble lagt ved at representanter for seks land undertegnet Romatraktaten.

2001 – Schengen-traktaten iverksettes i Norge.



@elin.randahl ønsker alle ei god påske med følgende viktig budskap: Ta vare på hverandre. Elsk din neste. Lev i nuet. Livet er skjørt.



@gunnar.boe innledet påskeferien med en tur til Storfjellet