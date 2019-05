God morgen 25. mai

Begge namna kommer av norrønt regin (maktene, gudene) + arr (kriger).

Bildet over: @metteormset: Ferja Kvanne-Rykkjem: "Etter lang dag på jobb i gråvær, var dette synet som møtte meg på ferga på tur hjem #nofilterneeded"

Nasjonaldager: Argentina og Jordan har nasjonaldag.

Argentina feirer 25. mai at 6 års frigjøringskamp mot Spania startet i 1810. Flagget fra 1816 har fargene fra motstanderne mot kolonistyret pluss solsymbol.

Jordan markerer 25 mai avslutningen som britisk mandatområde i 1946. Flagget (for­løper brukt 1917) har striper for tre kalifater, rød trekant for oppstanden i 1916 og en stjerne for Koranen.

Håndkledagen feires hver 25. mai for å minnes forfatteren Douglas Adams. Markeringen ble holdt første gang i 2001, to uker etter hans plutselige død den 11. mai, og har siden blitt en årlig hendelse. Fans bærer med seg håndkler hele denne dagen; en referanse til science fiction-komedien Haikerens guide til galaksen.

25. mai er festdag for Gregor 7 og Bonifatius 4, tidligere også for Urban 1. Dagen ble tidligere kalt Urbanus etter Urban 1.

Visdomsordet i dag er gammelt - det kommer fra Vergil og har noe viktig å si oss om kjærlighet.

Vergil: Kjærligheten overvinner alt. La oss derfor overgi oss til kjærligheten.

Værtegn: I mange bygder regnet som beste såtida, og i Nordland ble dagen derfor også kalt Sådagen. Var det godt vær denne dagen, ble det god kornavling, sa man i Hallingdal, eller god sommer (Valdres).

Været denne dagen betydde mye. Om sola skinner klar St. Urbans dag, vil det bli rikelig med bær og et godt år for korn. Skein sola så lenge at en vans på å sale en hest, vart det et godt år. Stakk man en kjepp i maurtua og mauren kraup til topps på kjeppen, vart det et godt år.

Primstaven: Merket er et møkkagreip, et kors, ei hakke eller ei bispelue.