God morgen 25. juli

Om Jakob Våthatt, fra Store Norske leksikon:

Jakob Våthatt, 25. juli, er i kirketradisjonen minnedag for apostelen Jakob d.e. Han ble halshugd, og som et minne om dette finner vi ofte et sverd på primstavene. I kirkekunsten blir Jakob ofte avbildet med en hatt med pilegrimsmusling. På enkelte primstaver finner vi igjen hatten, som blir tolket som en regnværshatt, og i samsvar med dette har dagen fått navnet Jakob Våthatt. Var Jakob Våthatt våt, ble det mye regn i slåttonna, sa man i Drevja, eller regn i fire uker (Hordaland), eller en våt høst (over hele landet).



