God morgen 25. januar

Apostelen Paulus' omvendelse (på norsk også kalt Pålsmesse, Pål med bogen og Pål skytter) er en kristen festdag som feires 25. januar. Dagen markerer den senere apostelen Paulus' omvendelse til kristendommen.

I norsk folketro het det at arbeid som ble påbegynt denne dagen ville mislykkes. Viste sola seg denne dagen, ble det en god sommer. Den er merket av på primstaven.



Noen historiske hendelser på denne datoen:

1077 - Den tysk-romerske keiser Henrik IV blir bannlyst av Pave Gregor VII, og tvinges til å gjøre en ufrivillig botsgang ( senere omtalt som Kanossagang).

1327 – Edvard III blir konge av England.

1494 – Alfonso II blir konge av Napoli.

1533 – Henrik VIII av England gifter seg i all hemmelighet med sin andre kone, Anne Boleyn.

1554 – São Paulo, Brasil blir grunnlagt.

1755 – Moskvauniversitetet blir grunnlagt.

1919 – Folkeforbundet blir grunnlagt.

1924 – De første olympiske vinterleker åpner i Chamonix, Frankrike.

1942 – Andre verdenskrig: Thailand erklærer USA og Storbritannia krig.

1943 – Andre verdenskrig: Sovjetiske styrker erobrer Armavir.

1944 – Andre verdenskrig: Sovjetiske styrker erobrer Tsjerkassy og truer deler av den tyske armégruppe Syd med omringning.

1949 – David Ben-Gurion blir valgt til statsminister i Israels første valg.

1969 – I Paris starter våpenhvile-samtalene mellom USA og Nord-Vietnam.

1971 – Charles Manson og tre kvinnelige «familiemedlemmer» blir funnet skyldig i drap og dømmes til livstid i fengsel.

1971 – Idi Amin leder et kupp i Uganda som avsetter Milton Obote og innsetter seg selv som president.

1995 – En radarstasjonen ved Olenegorsk feiltolker en norsk forskningsrakett som en amerikansk atomrakett, og Russland er nære på å gjengjelde det de tror er et atomangrep.

1999 – Et jordskjelv som måler 6,0 på Richters skala rammer det vestlige Colombia. Mer enn 1 000 mennesker omkommer.

2001 – Verdens sosiale forum blir arrangert for første gang i Porto Alegre, Brasil.

