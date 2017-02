God morgen 25. februar

Bildet over: Knallvær innimellom snøbygene 😎 #resdalen #trollheimen @solofrid



Nyheter fra 25. februar:

2003 - Norsk herrestafettseier i ski-VM

En voldsom sluttspurt av Thomas Alsgaard på siste etappe sørget for at Norges lag vant herrestafetten foran Tyskland under ski-VM i Val di Fiemme. På de første etappene gikk Anders Aukland, Frode Estil og Tore Ruud Hofstad.

2012 - Rune Velta (22) tok sølv i skiflygings-VM i Vikersund. Han var bare tre poeng bak vinneren, slovakeren Robert Kranjec, og kunne ha vunnet hvis han hadde satt et bedre nedslag. Velta ledet etter første omgang, da Anders Fannemel (20) presterte verdens nest lengste hopp på 244,5 meter. Før rennet hadde de fleste konkurrentene knapt hørt om disse to. Rennet var preget av mange pauser og utsettelser på grunn av de vanskelige vindforholdene.



#langvatnet @karifaks