God morgen 25. april

For ti år siden kunne man lese følgende:

Rekordmange skudd fra politiet

Det store ransåret 2004 førte til at politiet avfyrte hele 45 skudd. 26 av skuddene ble løsnet under NOKAS-ranet i Stavanger. Tidligere års statistikker viser at politiet nesten ikke har avfyrt et eneste skudd. Politiet møter nå kriminelle som er tyngre bevæpnet enn tidligere, og det gjør hverdagen for politifolk tøffere.

I 2008:

Ansatte spiste av pasientmaten

Ved St. Olavs hospital i Trondheim måtte de ansatte slutte å forsyne seg av pasientmaten. En undersøkelse i 2003 fastslo at overforbruket av mat på sykehuset beløp seg til 8,2 millioner kroner i året. Hver dag ble det bestilt 333 flere middagsporsjoner enn det som var nødvendig. Ved noen avdelinger serverte sykehuskjøkkenet mer enn to middager per pasient.

I 2012:

Tall fra Statistisk sentralbyrå viste at det bor fire ganger flere unge funksjonshemmede på alders- og sykehjem rundt om i landet enn det myndighetene var klar over. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ba Helsedirektoratet utarbeide en rapport.



