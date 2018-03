God morgen 24. mars

Bildet over: Fra forberdelsene til Big Air Jam 2018...Park is ready! Foto: @saeterliasnowpark

Ulrikke og Rikke har navnedag.

Tuberkulose forårsaker rundt 2 millioner dødsfall hvert år, for det meste i den tredje verden. Datoen, 24. mars, er til minne om da doktor Robert Koch annonserte at han hadde funnet og isolert årsaken til tuberkulose, tuberkulosebakterien. På den tiden var mange i Europa og Amerika smittet av sykdommen, og en av syv av befolkningen døde av sykdommen. Kochs oppdagelse førte til at man fikk diagnose og ble frisk fra sykdommen.

I 1982, på hundreårsdagen for Kochs oppdagelse, erklærte Den internasjonale unionen mot tuberkulose og lungesykdommer (IUATLD) at 24. mars skulle bli verdens offisielle tuberkulosedag. I 1996 støttet Verdens helseorganisasjon (WHO) IUATLD og støttet sammen andre lignende organisasjoner opp om viktigheten rundt dagen.



Møtte denne karen på en padletur tidligere i vinter. En trivelig type. Foto: @tur.telstad.