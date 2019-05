God morgen 24. mai

Bildet over: Vi begynner å nærme oss noe nå!! 🙌🏼 Første kveld i Svinvika blir fredag 14 juni 😍 @svinvikgard



Eurovision Song Contest ble avholdt for første gang 24. mai 1956, i Lugano i Sveits. I Norge kjenner vi vår nasjonale versjon som Melodi Grand Prix, og Norge deltok for første gang i ESC i 1960.

Melodi Grand Prix har blitt arrangert hvert år siden 1960, med tre unntak: I 1970, da NRK valgte å boikotte Eurovision Song Contest; i 1991, da NRK valgte ut Norges bidrag internt; og i 2002, da Norge ikke var kvalifisert for konkurransen. Wikipedia



Noen historiske hendelser fra denne dato:

1626 – Peter Minuit kjøper Manhattan, USA.

1738 – Metodistkirken blir grunnlagt.

1844 – Det første elektriske telegrammet blir sendt av Samuel F. B. Morse fra Baltimore til Washington, D.C.

1883 – Brooklyn Bridge i New York blir åpnet for trafikk etter å ha vært under konstruksjon i 14 år.

1915 – Første verdenskrig: Italia erklærer krig mot Østerrike-Ungarn.

1930 – Amy Johnson blir første kvinne til å fly fra England til Australia.

1943 – Andre verdenskrig: Holocaust – Josef Mengele blir engasjert som lege i konsentrasjonsleiren Auschwitz.

1956 – Eurovision Song Contest blir avholdt for første gang. Konkurransen holdes i Lugano, Sveits, og Lys Assia (fra Sveits) vinner med sangen «Refrain».

1958 – United Press International blir dannet.

1972 – Rote Armee Fraktion (RAF) terrorbomber den amerikanske hærens hovedkvarter i Europa, beliggende i Heidelberg. Tre soldater blir drept.

1976 – Concorde begynner sine flyvninger mellom London og Washington, D.C.

1994 – I USA blir fire menn dømt til 240 års fengsel hver, for bombeattentatet mot World Trade Center i 1993.

2000 – Israelske tropper trekker seg ut fra Sør-Libanon etter 22 års okkupasjon.



