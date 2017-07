God morgen 24. juli

Kort tid etter farens død i 1015 ble de myrdet av sin halvbror Svjatopolk og ble i 1071 erklært for helgener av den russiske kirke, idet det ble lagt vekt på at de hadde latt seg myrde uten å yte motstand og således etterlignet Kristi lidelseshistorie. Mange kirker og klostre i Russland er viet til dem og bærer deres navn, f.eks. kapellet Boris Gleb like ved grensen til Finnmark. Festdag 24. juli.

Noen kjente personer med fødselsdag 24. juli er Simón Bolívar (1783). Alexandre Dumas d.e. (1802), Henrik Pontoppidan (1857), Alphonse Mucha (1860), Ernest Bloch (1880), Robert Ranke Graves (1895), Olav Guttorm Myklebust (1905), Sverre Holm (1931), Finn Savery (1933), Finn Kristensen (1936) og Stian Grimseth (1972).

Noen historiske begivenheter som har foregått 24. juli:

1345: Den flanderske statsmannen Jakob van Artevelde blir myrdet.

1701: Byen Detroit blir grunnlagt av Antoine Laumet de la Cadillac.

1911: Machu Picchu blir gjenoppdaget av Hiram Bingham.

1923: Tyrkia og Hellas undertegner en ny fredsavtale.

1929: Kellogg-pakten trer i kraft.

1943: Operasjon Gomorrah: De allierte innleder kontinuerlig bombing dag og natt av Hamburg.

1943: Amerikanske B-17 bomber Norsk Hydros anlegg på Herøya og ubåtbasen Dora i Trondheim. 64 sivile omkommer.

1993: I Russland byttes sovjetisk rubel ut med russisk rubel.



