God morgen 24. januar

Bildet over: @janne.skei

Noen historiske hendelser fra denne dato:

41 – Den romerske keiseren Caligula, som var kjent for å være en eksentrisk despot, blir drept av sine egne vakter.

1458 – Matthias I Corvinus blir konge av Ungarn.

1679 – Kong Charles II av England avskaffer parlamentet.

1742 – Charles VII Albert blir keiser av det hellige romersk-tyske riket.

1924 – Petrograd, Sovjet-Russland blir omdøpt til Leningrad. Byen er i dag kjent som St. Petersburg.

1939 – I Chile omkommer omkring 30.000 mennesker i et jordskjelv

1966 – En Air India Boeing 707 styrter på Mont Blanc på grensen mellom Frankrike og Italia. 117 mennesker omkommer.

1972 – Shoichi Yokoi, en japansk soldat fra 2. verdenskrig, blir funnet på Guam. Der hadde han gjemt seg siden 1944, da allierte styrker gjenerobret øya fra japanerne.

1984 – Den første Apple Macintosh blir lagt ut for salg.

1986 – Den amerikanske romsonden Voyager 2 passerer Uranus.

@jonffl

