God morgen 23. september

Bildet over: Saueleting i Helgetunmarka. Foto: @monicamyrmo



September er årets 9. måned, men navnet har den fått fordi dette var romernes sjuende. Snorre kalte den høstmåned. I Norge ble den også kalt fiskemåned, fordi det ofte var godt sildefiske på denne tiden.



Historiske hendelser på denne datoen:



1459 – Rosekrigene: Slaget ved Blore Heath blir utkjempet; Huset York seirer.

1846 – Planeten Neptun blir oppdaget av den tyske astronomen Johann Gottfried Galle.

1905 – Forhandlingene i Karlstad mellom regjeringsdelegasjoner fra Norge og Sverige ender med et forlik som avverger krig og åpner for svensk godkjennelse av unionsoppløsningen.



Ray Charles, Bruce Springsteen og Åge Hareide deler fødselsdag i dag.

