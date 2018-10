God morgen 23. oktober

Bildet over: Golden Gate oppi Åsan (Foto: Mary Lilleløkken)



Noen historiske hendelser på denne datoen:

Ifølge Ussher-Lightfootkalenderen ble jorden skapt denne dagen i 4004 f.Kr.

42 f.Kr. – Octavian og Marcus Antonius slo Brutus i Slaget ved Filippi.

425 – Valentinian III ble romersk keiser, 6 år gammel.

1904 – Jordskjelv ryster Kristiania (opp til størrelse 5,5 på Richters skala).

1911 – Fly første gang brukt i krig da en italiensk pilot tar av fra Libya for rekognosering over tyrkiske stillinger under den italiensk-tyrkiske krig.

1941 – Georgij Zjukov fikk kommandoen over den Røde Armé.

1944 – Slaget ved Leytebukten, historiens største sjøslag, startet.

1954 – Vest-Tyskland anerkjennes som suveren stat av 15 nasjoner og gis medlemskap i NATO

1956 – Protester mot sovjetisk innflytelse i Ungarn begynner. Oppstanden i Ungarn ble slått ned 4. november samme år.

1983 – Amerikansk militærforlegning i Libanon angrepet med lastebil fylt med sprengstoff; 241 døde. fransk forlegning angrepet samme dag; 58 døde.

2001 – Fredssamtaler med den provisoriske Irske republikanske armé gjenopptatt i Nord-Irland.

2002 – Tsjetsjenske separatister tok omkring 700 gisler i Dubrovka-teateret i Moskva.



