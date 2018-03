God morgen 23. mars

Bildet over: Tifjellet. Før uværet satte i gang. Foto: @endresim.



Det er også Verdens meteorologidag i dag. Det er en FN-dag som arrangeres hvert år 23. mars som en av FNs verdensdager. Denne dagen ble stiftet på denne datoen i 1950, og dagen har vært markert siden.



Vi gratulerer Gerda og Gerd med navnedagen i dag.



#utpåturaldrisur #surnadal #bæverfjord. Foto: @msnek1000





Trollheimsporten setter stor pris på alle de flotte bildene som blir delt med oss. Se flere av bildene under emneknaggen #trollheimsporten på Instagram - og bruk den gjerne under dine egne bilder for å dele dine øyeblikk med oss. Har du ikke Instagram kan du sende dine øyeblikk på e-post til redaktor@trollheimsporten.no i stedet.