God morgen 23. mai

Fra Aftenposten på denne dag i 1906: Stille og rolig er Henrik Ibsen idag Kl. 2½ Eftermiddag afgaa­et ved Døden. Om dette Bud­skab end ikke kunde komme uventet, vil det overalt vække det dybeste Indtryk. Han, som selv ansaa det for sin Livsgjer­ning at vække sit Folk og faa det til at «tænke stort», havde i Aarrækker staaet som en Fører i norsk Aandsliv. Hans Verker var blevet Nationens kostelige Eie, og hans Digtning havde som et Vækkelsens Veir gaaet hen over den. Trods Nati­onalitet og Sprog har Ibsens Ry bredt sig fra Land til Land, indtil hans Navn blev verdenskjendt, blev nævnt jevn­sides blandt Litera­turens største.

Oddleif og Oddlaug har navnedag.

