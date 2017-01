God morgen 23. januar

Historiske hendelser fra denne dato:

1571 – The Royal Exchange, børsen i London, åpner.

1793 – Polens tre delinger: Russland og Preussen delte Polen mellom seg.

1920 – Nederland nekter å overgi den avsatte keiser Wilhelm II av Tyskland til de allierte.

1941 – Charles Lindbergh forklarer seg for den amerikanske kongressen og anbefaler at USA inngår en nøytralitetspakt med Adolf Hitler.

1973 – Den amerikanske presidenten Richard Nixon annonserer at man har kommet frem til en avtale om fred i Vietnam

1978 – Sverige blir det første landet i verden som forbyr aerosole sprayer som man tror skader ozonlaget.

1997 – Madeleine Albright blir første kvinnelige amerikanske utenriksminister.



@kjemog har tatt dette magiske bildet av surnadalsfjorden - fra sin egen veranda!



@jonffl har tatt dette flotte bildet av Kysingvatnet



Tag #trollheimsporten under ditt Instagrambilde på en åpen profil, eller send oss bilder på mail: redaktor@trollheimsporten.no. Da kan vi dele ditt bilde.