God morgen 23. august

Kjente personer med fødselsdag 23. august er forfatter og poet Edgar Lee Masters (1869), skihopperen Birger Ruud fra Kongsberg (1911), den amerikanske skuespilleren, danser, sanger og regissør Gene Kelly (1912), den algeriske politikeren og krigsveteranen Houari Boumedienne (1927), skuespiller Tor Stokke (1928), skuespiller Rut Tellefsen (1930), jurist Erling Selvig (1931), musiker Terje Rypdal (1947), Krf-politikeren Valgerd Svarstad Haugland (1956) og pianisten Wolfgang Plagge (1960).

Historiske begivenheter fra dagen 23. august:

1572: Natt til 24. august blir omtrent 2000 hugenotter myrdet i Paris i det som kalles Blodbryllupet i Paris eller Bartolomeusnatten.

Blodbryllupet i Paris, eller Bartolomeusnatten kalles mordet på hugenottene i Paris natten til Bartolomeusdagen 24. august 1572, midt under de festligheter som fulgte etter kong Henrik av Navarra (den senere kong Henrik 4) bryllup med den franske konge Karl 9s søster, Margrete av Valois. Udåden skyldtes kongens mor, enkedronningen Katarina av Medici. Hennes hensikt var opprinnelig ved hjelp av en leid snikmorder å ta admiral Coligny av dage fordi hans voksende innflytelse på sønnen, kong Karl 9, truet med å berøve henne makten i Frankrike. Da attentatet slo feil og Coligny bare ble lettere såret, fremkalte hun blodbadet på alle protestanter for å skjule sin delaktighet i mordforsøket. Overfor kongen påstod hun om kvelden 23. august at hugenottene hadde planlagt et opprør, og kong Karl som først stod imot, lot seg dra med og forlangte til slutt i stor opphisselse at alle hugenotter skulle utryddes. Klokken 3 om natten gikk stormklokkene. Coligny ble drept, og ca. 2000 hugenotter med ham.

1866: Prahafreden (mellom Preussen og Østerrike) blir inngått.

Fredsslutning i Praha mellom Preussen og Østerrike 23. august 1866. Den førte til at det tyske forbund ble oppløst, og Østerrike trakk seg ut av tysk politikk. Østerrike samtykket også i at Preussen annekterte Hannover, Kurhessen, Nassau, Frankfurt am Main, Schleswig og Holstein, dog skulle Nord-Schleswig gis tilbake til Danmark hvis befolkningen i valg bestemte seg for det. Denne bestemmelsen ble opphevet 1878, og opphevelsen ble akseptert av den danske regjering 1907.

1944: Kong Mihai av Romania leder et statskupp.

1954: Første flyvning med et C-130 Hercules-fly

1963: Stortinget vedtar at virksomheten til Kings Bay A/S i Ny Ålesund skal avvikles. Kings Bay-saken.

1977: For første gang flyr et muskeldrevet fly (kalt Gossamer Condor) en engelsk mil.

Muskeldrevne fly, fly som letter og holder seg i luften ved hjelp av muskelkraft. Stiller store krav til konstruksjon og bygging, dessuten til muskelstyrke og utholdenhet hos flygeren. En voksen, trenet idrettsutøver som veier 61–70 kg, kan yte ca. 365 W med benmusklene i vel en time, mens et vanlig, voksent menneske i normalt god form yter ca. 75 prosent av dette. Det menneskelige legeme har et forholdsvis dårlig ytelse/vekt-forhold. Likevel har ønsket om å fly med muskelkraft lenge stimulert til eksperimenter, men først i de senere år har slike vært vellykkede, ikke minst på grunn av de nye lette og sterke materialer. Som den første til å fly en lengre strekning regnes den britiske flyingeniør John C. Wimpenny; i den pedal-propelldrevne Puffin 1 fløy han i mai 1962 910 m med en hastighet på 31 km/h ca. 2,4 m over bakken. Første fly som tilbakela en engelsk mil (1609 m) var det amerikanske pedal-propelldrevne Gossamer Condor, fløyet 23. aug. 1977 av syklisten Bryan Allen; han fløy 12. juni 1979 over Engelske kanal med Gossamer Albatross på 2 timer og 49 min.

1983: Den filippinske opposisjonslederen Benigno Aquino blir skutt og drept idet han vender tilbake til Manila.

