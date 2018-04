God morgen 23. april

Bildet over: Kveldens luftetur med @waaghanne. Varmt og godt og utsikten er det ingen ting å utsette på. @memikk

Ti i skuddet var et musikkprogram på NRK radio. Det gikk på lufta første gang 23. april 1965, og ble raskt en suksess. Programleder og initiativtaker Vidar Lønn Arnesen møtte sterk motstand da han lanserte programmet, selv om det etter hvert ble svært populært. Ti i skuddet var ungdommens eget program. To juryer, hver bestående av 100 ungdommer, trykte på mentometerknapper for å stemme på de låtene de likte best, og de bestemte også hvem som skulle vinne. Dette var helt nytt i radioen på den tiden. Listene fra Ti i skuddet ble et stort samtaleemne blant ungdommer i flere generasjoner.

NRKs listepop-program var populært for unge gjennom flere generasjoner, men tok en pause på 1970-tallet. I 1980 var programmet tilbake igjen for fullt. På starten av 2000-tallet ble Ti i skuddet sendt i kanalen mP3 hver mandag. Siste program ble sendt 16. april 2007. Wikipedia

23. april er Verdens bok- og opphavsrettsdag, og også Sankt Georgs dag, som markeres av speidere over hele verden.



Georg, Jørgen og Jørn har navnedag i dag.

Lukta av nyhuggd tømmer, bekker som bruser, ei spraglete rødbrun orrhøne som flakser avgårde og bare grusveier. Vår og joggeskoføre. @vigdisrod