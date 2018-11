God morgen 22. november

Bildet over: Igltjønna. @malirindal78



Cecilie, Silje og Sissel har namnedag i dag. Alle namna kommer av latin Caecilia, som er navnet på en kjent romersk slekt. Namnedagen er etter kirkemusikkens og sangens skytshelgen, St. Cecilia, som døde som martyr i 230.

Her noen historiske begivenheter som har skjedd den 22. november opp gjennom åra:

1776: Slaget ved Fort Cumberlandt. Den amerikanske uavhengighetskrigen starter.

1922: Howard Carter åpner Tut-ankh-Amons grav.

1943: Libanon blir uavhengige fra Frankrike.

1956: De 17. olympiske sommerleker blir åpnet i Melbourne, Australia.

1963: Den amerikanske presidenten John F. Kennedy blir skutt og drept i Dallas, Texas. Visepresident Lyndon B. Johnson overtar som president.

1973: Oljekrisen: Regjeringen vedtar helgestengning av alle bensinstasjoner, samt etter kl. 19:00 alle ukedager. Leveranser av parafin og fyringsolje skal reduseres med 25 % i fyringssesongen 1973–74.

1975: Juan Carlos I blir konge av Spania.

1986: Mike Tyson blir den yngste verdensmesteren i tungvektsboksing noensinne, bare 20 år og 4 måneder gammel.

1990: Margaret Thatcher går av som Storbritannias statsminister.

2005: Microsoft lanserer spillkonsollen Xbox 360 i USA.

2013: Magnus Carlsen blir verdensmester i sjakk etter å ha vunnet VM i India.







«Fill your life with adventures, not things. Have stories to tell, not stuff to show.» @trineengdalstorholt