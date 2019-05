God morgen 22. mai

Bildet over er tatt av @mirasagatron. Vi oppfordrer alle leserne våre til å tagge bildene sine med #trollheimsporten, eventuelt sende dem på mail til redaktor@trollheimsporten.no.

I Aftenposten 22. mai 1915 kunne man lese at Bastøgutterne gjør oprør. Meget alvorlige optøier, ledsa­get af brandstiftelse, har idag fundet sted paa Bastø skolehjem. 3 konstabler reiste strax over, men de kunde intet gjøre, da gutterne bevæbnet med lange knive og stene gik angrebsvis tilverks. Ca. 30 gut­ter – eller halvdelen af belæg­get – deltog i optøierne. Imid­lertid hadde politikammeret ved at erfare situationens alvor rekvireret militærhjelp. Da de kom frem, var allerede udhus­bygningen i fuld brand. De 140 militære sammen med politiet gik saa mandgar for at faa ind­fanget gutterne. Det lykkedes ogsaa med alle paa en nær.



Bastøy utenfor Horten var 1900 - 1953 «særlig skolehjem for forsømte gutter». I dag er det fengsel. Filmen Kongen av Bastøy fra 2010 skildrer opprøret.

Noen historiske hendelser på denne dato:

1809 – Napoleon ble beseiret av Østerrike ved Aspern utenfor Wien. Dette var hans første virkelig sviende nederlag på det europeiske kontinentet.

1902 – Stortinget vedtar Almindelig borgerlig Straffelov.

1972 – Ceylon godkjente en ny grunnlov, skiftet navn til Sri Lanka.

1985 – Tyholttårnet ble åpnet.

1992 – Bosnia-Hercegovina, Kroatia og Slovenia ble medlemmer av FN.

Jemen feirer sin nasjonaldag i dag.

Internasjonal dag for biologisk mangfold er en FN-dag for det biologiske mangfoldet som markeres 22. mai. Formålet er å øke kjennskapen til og bevisstheten om saker knyttet til biologisk mangfold. Konvensjonen om biologisk mangfold trådte i kraft 29. desember og i 1993 ble denne datoen utpekt til internasjonal biomangfolddag. FNs generalforsamling bestemte imidlertid i desember 2000 at dagen skal markeres 22. mai. Dette er datoen da konvensjonsteksten ble vedtatt på det avsluttende møte om konvensjonen i Nairobi i 1992.



Bildet er tatt av @josteinlidal: "Vakre Vindøldalen og Fruhøtta i bakgrunn. #trollheimen #norsknatur"