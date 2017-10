God morgen 22. juli

Bildet over: Godt å slappe av litt. @magne.l.

Vi gratulerer Madeleine, Malene, Malin og Mali med navnedagen.



Historie

1902 – Det internasjonale havforskningsrådet opprettes.

1933 – Wiley Post blir førstemann til å fly alene jorden rundt. Han bruker 7 dager, 18 timer og 45 minutt på 25 099,32 kilometer.

1934 – Den amerikanske bankraneren John Dillinger blir dødelig skadet av FBI utenfor en kino i Chicago.

1942 – Andre verdenskrig: Den systematiske deporteringen av jøder fra Warszawagettoen starter.

1946 – Bombingen av King David Hotel: Den militante jødiske organisasjonen Irgun bomber King David Hotel, hvor det britiske styret hadde sitt hovedkvarter. 91 døde, flesteparten sivile.

1977 – Den kinesiske lederen Deng Xiaoping kommer tilbake til makten.

1991 – Seriemorderen Jeffrey Dahmer blir arrestert etter at elleve lik blir funnet i leiligheten hans.

2003 – Amerikanske spesialstyrker stormer en bygning i Irak og dreper Saddam Husseins to sønner Uday og Qusay, samt Qusays 14 år gamle sønn Mustafa Hussein og en livvakt.

2005 – Britiske politifolk tror den brasilianske elektrikeren Jean Charles de Menezes var en selvmordsbomber, og skyter ham i hodet syv ganger.

Norsk historie

1789 – Storofsen, Norgeshistoriens største flom, kulminerer.

1896 – Den danske prins Carl (senere Haakon VII) gifter seg med kusinen Maud.

1922 – Tre personer omkommer i en flyulykke ved Rørvik. Dette er den første større sivile flyulykken i Norge.

1972 – Sulitjelmabanen ble nedlagt og erstattet av fylkesveg 830

2011 – Terrorangrepene i Norge 2011: Et bombeangrep på regjeringskvartalet og massedrap på Utøya dreper 77 mennesker og skader over 200.

Det er i dag seks år siden terrorangrepene på Utøya 2011. Det var to sekvensielle terrorangrep som fredag den 22. juli 2011 ble gjennomført av Anders Behring Breivik mot statsforvaltningen, tilfeldige sivile i Oslo samt en sommerleir arrangert av Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) på Utøya i Buskerud. Til sammen mistet 77 mennesker livet i angrepene.

Det første terrorangrepet ble utført klokken 15.25, da en bilbombe detonerte i Regjeringskvartalet i Oslo sentrum. Eksplosjonen drepte åtte mennesker, såret et tredvetall og påførte blant annet Statsministerens kontor og en rekke departementer omfattende skader, samt en rekke andre bygninger i nærheten av disse.

Det andre angrepet kom knapt to timer senere, i form av en skytemassakre på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud, hvor AUF – Arbeiderpartiets (Ap) ungdomsorganisasjon – arrangerte sin årlige sommerleir. Forkledd som politi tok Breivik livet av 69 leirdeltagere og såret 66, før han, etter om lag 70 minutter, ble anholdt av Politiets beredskapstropp.

Politiske ledere fra hele verden uttrykte snart sin fordømmelse av angrepene og støtte til Norge, og i ukene som fulgte deltok hundretusener av nordmenn i markeringer for å vise medfølelse med de rammede og uttrykke avsky for terroristens handlinger.

Den da 32-årige Breivik erkjente umiddelbart å ha planlagt og utført terrorhandlingene, og ble tiltalt i saken den 7. mars 2012. Den 24. august samme år ble han i Oslo tingrett dømt til 21 års forvaring.

I august 2012 konkluderte rapporten fra 22. juli-kommisjonen med at angrepet på regjeringskvartalet kunne ha vært forhindret, at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet og at beredskapen burde ha vært bedre.



Hatt en kjempefin dag på/ved/rundt Litjbævervatnet, med kanotur, fisking, middagslaging/bading og kos. @trineengdalstorholt.



Badet i et postkort i dag. @solofrid