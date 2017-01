God morgen 22. januar

Dette er russiske navn som kommer av hebraisk Jochanan (Herren er nådig). Fra Wikipedia: Ivan, Vanja.

Visdomsordet i dag er et Gruk fra Piet Hein: Den som kan skrive har meget å lære av den som mestrer den kunst å la være!

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1840 – Britiske kolonister når New Zealand.

1888 – Frelsesarmeen kommer til Norge.

1901 – Edward VII blir konge etter at hans mor, Dronning Victoria av Storbritannia, dør.

1905 – Den blodige søndagen i St.Petersburg under 1905-revolusjonen i Russland. (9. januar etter den julianske kalender som var i bruk i Russland)

1924 – Ramsay MacDonald blir den første britiske statsministeren fra det britiske Arbeiderpartiet.

1944 – Andre verdenskrig: De allierte innleder operasjon Shingle (landgangen i Anzio, Italia).

1957 – Israel trekker seg tilbake fra Sinaihalvøya (de invaderte Egypt 29. oktober 1956).

1983 – Björn Borg trekker seg tilbake fra tennisen etter å ha vunnet Wimbledon-turneringen fem ganger på rad.

1987 – Den amerikanske politikeren R. Budd Dwyer begår selvmord på direktesendt TV etter påstander om å ha mottatt bestikkelser.

1992 – Dr. Roberta Bondar blir den første canadiske kvinnen i verdensrommet.

2006 – Evo Morales innsettes som president i Bolivia.

2012 – Kroatia sier i en folkeavstemning ja til medlemskap i EU.

Toppbildet i dag er tagga @Ingridnloseth: Mye vann i «Mosjøen».