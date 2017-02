God morgen 22. februar

Bildet over: @trinzpin

Lokalt er også 22. februar - Persok - en viktig merkedag.

Da kommer Per og kaster varme steiner i jorda så isen og telen smelter, heter det hos Jon Langli. De varme steinene som St. Peter kaster, er egentlig tordensteiner, for Per/Peter har tatt over funksjonen til tordenguden Tor fra den norrøne gudelæra. Tordensteiner ble betrakta med dyp ærefrykt, og ble oppbevart som lykkesteiner. Derfor ble dagen kalt Per varmestein.

Hos Jon Langli er primstavmerket nøkler. Det kan også være stein, hønseegg eller pavestav. Pavestaven og nøklene minner oss om at Peter ble overhodet for den kristne kirke - den første biskop. Det skjedde i Antiokia.

Dette er en dag med håp om varmere tider. Nå regnet folk med at det tyngste av vinteren var unnagjort.

Det er i det heile uvanlig mange værmerke knyttet til denne dagen - 22. februar:

Denne dagen var merkedag for fire uker og sommeren.

Som været er i dag vil det være i fire uker.

Fryser det i dag, da fryser det i 30 netter.

Blåser det fra øst i dag - blir det østavær til sommeren.

Slik været er i dag skal det være til tredje onsdag etter pinse.

Normalt er det mildvær i dag og elver går opp.

Drypper det så mange drypp fra taket at ei høne kan drikke seg utørst, blir det et godt år.

Skinner sola så lenge at en rekker å sale en hest tre ganger, blir det en varm sommer.





