God morgen 22. desember

Bildet over: @9namon

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1553 – Roberto de' Nobili kreert til kardinal i en alder av tolv år.

1885 – Ito Hirobumi, tidligere samurai, blir Japans første statsminister.

1944 – Ardenneroffensiven: Tyske styrker forlanger at de amerikanske styrkene overgir seg ved Bastogne i Belgia.

1944 – Hồ Chí Minh etablerer Den væpnede propagandaenhet for nasjonal frigjøring, forløperen for Vietnams folkehær.

1989 – Etter en uke med blodige demonstrasjoner, overtar Ion Iliescu som president i Romania etter Nicolae Ceauşescus kommunistdiktatur.

1989 – Brandenburger Tor åpnes etter nesten 30 år og gjør slutt på skillet mellom Øst- og Vest-Tyskland.

1990 – Lech Wałęsa blir tatt i ed som president i Polen.