God morgen 22. august

Bildet over: En fantastisk Vandrerfestival er over for denne gang! Takk til alle som bidro til en uforglemmelig helg på Tingvoll! @iren.saeterbo



Litt norsk historie fra denne datoen:

1908 – DS «Folgefonden» grunnstøter og synker ved Skånevik. 26 mennesker omkommer.

1999 – Romeriksporten blir åpnet, og Flytoget settes i ordinær drift.

2004 – Maleriene Skrik og Madonna blir stjålet under et væpnet ran av Munchmuseet rundt kl. 11. To maskerte ranere stormet inn i bygningen og tvang vakter og besøkende til å legge seg ned på gulvet. Foran sjokkerte museumsgjester klippet ranerne av festene til de to verdensberømte maleriene «Skrik» og «Madonna», som de deretter stakk av med. Verdien på «Skrik» ble anslått av kunsthandlere til å ligge opptil 500 millioner kroner, mens «Madonna» kunne være verdt drøyt 100 millioner. Ver­dien var imidlertid hypotetisk, fordi maleriene ble regnet som umulige å omsette. Begge bildene ble funnet under en politiaksjon torsdag etter­middag 31. august 2006. Politiet ville ikke opplyse hvor maleriene ble funnet, men tror de har vært i Norge hele tiden. Seks personer ble siktet, men bare tre av dem ble i mai 2006 dømt for medvirkning til ranet av Munch-bildene. En mengde opplysninger som dukket opp under Munch-rettssaken, pekte mot at NOKAS-dømte David Toska også organiserte ranet på Munch-museet. (dagsdato.no).



Når man har den kuleste atelier-male-tekoppen med den #kuleste polkadott-teblad-dingsen. Vel da er det topp med #høstvær og #mandag og #maling her inne på #atelieret 🎨😀@ingadalsegg