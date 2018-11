God morgen 21. november

Bildet over: En nysgjerrig røyskatt @jorholte



Marioffer markerer at jomfru Maria ble fremstilt i tempelet av sine foreldre.

Cystisk fibrose (CF) er en medfødt, arvelig sykdom som påvirker lunger, bihuler, svettekjertler og fordøyelsessystemet og fører til kroniske åndedretts- og fordøyelsesproblemer.

FN skriver på sine nettsider: "TV spiller en stor rolle i dagens samfunn og hva som vises på TV kan ha stor påvirkning på hva slags politikk som føres. TV kan derfor spille en viktig rolle i å bevisstgjøre mennesker om krig og konflikt og oppfordre til handling. Den internasjonale dagen vil at det særlig skal det fokuseres på program om fred, sikkerhet, økonomisk og sosial utvikling og program som fremmer kulturutveksling."

Noen historiske hendelser fra denne dato:

1272 – Edvard I blir konge av England og Irland.

1783 – Francois Pilâtre de Rozier og Marquis d'Arlandes blir de første mennesker som foretar en fri flygning i en varmluftsballong, bygget av brødrene Montgolfiér.

1791 – Napoléon Bonaparte forfremmes til general og får kontroll over de franske arméene.

1877 – Thomas Edison annonserer sin nye oppfinnelse, fonografen.

1975 – Det britisk rockebandet Queen gir ut albumet A Night at the Opera, som blant annet inneholder hitlåten «Bohemian Rhapsody».

1987 – Bruce Willis gifter seg med Demi Moore. Ekteskapet varer i 13 år.

2004 – Oransjerevolusjonen: I Ukraina utropes Viktor Janukovytsj som vinner av landets presidentvalg. Det framkommer sterke påstander om valgfusk.

2004 – Spillkonsollen Nintendo DS blir sluppet i USA. Wikipedia

Mariann og Marianne har navnedag.



Magisk med skodda utover Bøfjørden,sett fra Settemsvarden #settemsvarden #bøfjordidyll @torstor56



Dagens flotte leserbilder er lastet opp på Instagram og merket #trollheimsporten.