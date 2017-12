God morgen 21. desember!

Bildet over: Husk mat til fuglene. @janne.skei

Tomas (gresk) = arameisk thómá (tvilling). Tom og Tommy er engelske varianter. Namnedagen er etter den katolske kirkes minnedag for apostelen Thomas.

På Tomasmesse var det linnvær i vente. I forbindelse med det kjenner vi namnet Kakelinna. Fra gammelt av trodde en at Solkverva fall på denne dagen, og det stemmer i år. Dette var med andre ord en meget viktig dag og merkedag for vinteren. En venta værskifte ved solsnu. Godt vær i dag var tegn på godt år, og som været var i dag, solkvervdagen, ville det være i heile vinter.

Det heiter seg også at bryllupet i Kanaan sto på denne dagen, der Jesus laga vatn til vin. Dette kan så være videreført til norsk ølbryggingstradisjon.

Det var stor straff for alle skadeverk som ble gjort mellom Tomasmesse og 13. januar. Det var også generelt arbeidsforbud mot alt arbeid som ikke var tvingende nødvendig. For eksempel skulle rokken ut av stua julehelga.

Primstavmerket er ei hand, en vått eller ei tønne, hos Jon Langli. Det kan også være ei bøtte. Mest vanlig er ei tønne. Mange primstaver kan også ha et kors eller en pil, ei krone eller ringer.

Dagens Gruk fra Piet Hein:

Har De lagt mærke til

at folk som omgås planter

blir blide af gemyt

og uden skarpe kanter.

Mens folk som omgås folk

blir knotne og heslige.

O, plumpe men`skehed!

O,milde planterige!

Hvad angår omgangskreds

er dette ting som taler

for valg av vegetarer

fremfor kanibaler



En nydelig dag i fjellet. Vinteren er vakker. @otelstad