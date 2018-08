God morgen 21. august

Bildet over: @telstadpaatur En tur litt utenom det vanlige. Fire sauer hadde gått seg fast på ei fjellhylle og måtte bergast ned. Bratt og vått, men alle kom seg vel ned.

Navnedagen er til minne om Ragnvald Orknøyjarl som døde i 1158.

Historiske hendelser fra fjern og nær på denne dato:

1863 – Ole Stokkestadeie, beskrevet som en tiltaksløs tufs, ble henrettet i Vågå for mord på sin hustru og sitt 2 år gamle barn, etter sigende for å slippe det evige maset om underholdningsbidrag.

1887 – Det norske Arbeiderparti ble stiftet, med sagarbeider Anders Andersen som formann.

1911 – «Mona Lisa» ble stjålet av en ansatt i museet Louvre. Bildet var borte i to år før det kom til rette.

1940 – Lev Trotskij ble myrdet i Mexico.

1959 – Hawaii ble den 50. delstaten i USA.