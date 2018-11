God morgen 20. november

Bildet over: Trolsk stemning i skogen i dag. #hjortejakt #surnadal. Foto: @haugenodd.

Den internasjonale barnedagen skal øke forståelsen for barns situasjon og øke barns velferd. Dagen ble bestemt av FN i 1954, og de vedtok at datoen for FNs barnedag bestemmes av hvert land. I FN er dagen 20. november da generalforsamlingen vedtok Erklæringen for barnets rettigheter i 1959, og Barnekonvensjonen i 1989.

Litt norsk historie fra denne dato:

1941 – Milorg blir godkjent av regjeringen.

1949 – Hurum-ulykken: Et nederlandsk fly med 29 jødiske flyktningebarn ombord styrter under innflyvning til Fornebu. Bare ett av barna overlever.

1969 – Fraktefartøy «Sandbjørn» er på reise Forsand-Lista med sand og singel da den kantrer og synker utenfor Obrestad fyr på Jæren. Hele besetningen på 6 omkommer.

1973 – Oljekrisen: Det innføres prisstopp på elektrisk kraft.

1987 – Mongstad-skandalen: Statoils styre går av som følge av overskridelser ved utbyggingen av oljeraffineriet på Mongstad.

2008 – Stjørdal blir offisielt Nord-Trøndelags største by etter å ha vokst forbi Steinkjer.

Knagg bildene dine med #trollheimsporten du også! Merk: du må ha åpen/offentlig konto for at vi skal kunne se bildene dine.