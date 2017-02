God morgen 20. februar

Bildet over er tatt av @kjemog.

Halldis og Halldor har navnedag. Begge navnene er norrøne: Halldis = norrønt hallr (stein, helle) + dis (gudinne). Halldor = hallr + Þórr (guden Tor).

På wikipedia.org står det skrevet om dagen:

"Verdens dag for sosial rettferdighet er en FN-dag til fremme av innsats for sosial rettferdighet. Dagen markeres 20. februar. Den ble innført av FNs generalforsamling i november 2007. Første markering fant sted i 2009"

I Aftenposten 20. februar 1907 kunne man få opplyst følgende om moderne journalistikk:

Moderne Journalistik.

Man har spurgt os, hvorledes det kunde gaa for sig, at Aftenposten allerede imorges [tirsdag] kunde bringe et stort Billede fra Begravelsen [av kong Christian 9] i Roskilde Søndag Eftermiddag. Det var ligetil. Billedet blev taget fra Pressens Tribune i Roskilde Domkirke for Aften­posten Kl. 3 Eftermiddag, sendtes til Kjøbenhavn og kom did med Toget Kl. 5.45, fremkaldtes og kopieredes i Atelieret, sendtes i Posten til Kristiania Søndag Aften Kl. 9.30, udleveredes paa Postkontoret hersteds Mandag Eftermiddag Kl. 5, reproduce­redes af Brødrene Brunskow til Kl. 12½ Nat og lagdes i Pressen Kl. 3½ Morgen.

