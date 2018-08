God morgen 20. august

Bildet over: @torilkiel: #Urvatnet #dagenstrim #furuhaugmarka

Noen historiske begivenheter som har foregått 20. august:

1860: Giuseppe Garibaldi går i land på det italienske fastlandet.

1912: Sydpolsmedaljen blir innstiftet av Haakon 7 og tildelt deltagerne i Roald Amundsens "Fram"-ekspedisjon.

1940: Winston Churchill holder en tale i det britiske Underhuset der han kommer med de berømte ord «Never was so much owed by so many to so few" (Aldri har så mange skyldt så mye til så få), som omhandlet de britiske pilotenes innsats i Slaget om torbritannia.

1960: Kong Olav V erklærte fjernsynet offisielt åpnet i Norge, og NRK begynner med regulære fjernsynssendinger.

1960: Kabinseksjonen til den sovjetiske satellitten Sputnik 5 returnerer til Jorden.

1968: Warszawapakt-landene invaderer Tsjekkoslovakia.

1975: Den amerikanske Mars-sonden Viking 1 blir skutt opp.

1977: Den amerikanske romsonden Voyager 2 (under til venstre: Voyager 1 og 2 har med en «plate» med bilder og lyder fra Jorden. Bildet viser dekselet hvor man kan finne en anvisning på hvordan platen skal brukes og hvor den kommer fra. Selve platen er av gullbelagt kobber og har en diameter på 30 cm. Den inneholder bl.a.115 analoge bilder, lyd av brenninger, vind, fugler, og dyr, musikk fra forskjellige kulturer og hilsner på 60 språk) blir skutt opp. 1988 – Iran–Irak-krigener slutt.

1991: Estland og Latvia erklærer seg uavhengig. Se Estland — Historie. 1993: Oslo-avtalen blir undertegnet.





