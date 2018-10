God morgen 2. oktober

Bildet over: Endelig en dag med opphald og sol. Foto: @trineengdalstorholt.

I juni 2007 vedtok Generalforsamlingen at den 2. oktober skal være den internasjonale dagen for ikke-vold. Dagen skal minne oss om ideen om ikke-vold, og å spre ideen gjennom utdanning og bevisstgjøring. Dagen minner oss også om den ikkevolds-strategien som Mahatma Ghandi spredde gjennom sin uavhengighetsbevegelse i India.

Litt norsk historie opp gjennom tidene fra denne dato:

1751 – Lappekodisillen inngås.*

1813 – Det Norske Studentersamfund blir stiftet.

1877 – Første utgivelse av Dagsposten i Trondheim.

1939 – I Johan Nygaardsvolds regjering blir Trygve Lie erstattet av Anders Rasmus Frihagen som sjef for Departementet for Handel, sjøfart, industri, handverk og fiskeri. Trygve Lie blir sjef for det nye Forsyningsdepartementet. Johan Nygaardsvold blir erstattet av Olav Hindahl som sjef for Arbeidsdepartementet.

1945 – Norges Orienteringsforbund stiftet.

1948 – 19 mennesker omkommer i Bukken Bruse-ulykken.

1976 – Programposten Norge Rundt blir vist for første gang.

1993 – NRK P3 starter sine sendinger.

2011 – Helga Haugland Byfuglien innsettes som den første faste preses i Bispemøtet i Den norske kirke.

* Hva i all verden er en lappekosidille, sier du? Lappekodisillen, også kalt «Samenes Magna Carta», ble til som følge av de behov grensetrekningen mellom Norge og Sverige i 1751 reiste for å avklare rettssituasjonen for samene som bodde i området. Den handler om retten samene hadde til å drive med reindrift på kryss av de nye grensene. Foranledningen var situasjonen som oppsto etter at Sverige tapte den store nordiske krigen. Wikipedia