God morgen 2. mai

Historiske hendelser 2. mai:

1945 – Sovjetunionen kunngjør at Berlin har falt, og sovjetiske soldater heiser det røde flagget over Riksdagsbygningen i Berlin.

1956 – Jarlsbergosten blir introdusert.

1992 – Norge undertegnet EØS-avtalen i Porto i Portugal.

2008 – Syklonen Nargis rammer Myanmar, over 138 000 mennesker omkommer.

2011 – Lederen for terrororganisasjonen al-Qaida, Osama bin Laden, blir drept av amerikanske Navy Seals i den pakistanske byen Abbottabad.

Kjente personer med fødselsdag 2. mai:

1936 – Engelbert Humperdinck, britisk balladesanger

1943 - Arne Paus, norsk maler

1975 – David Beckham, engelsk fotballspiller

1976 – Ine Marie Eriksen, norsk politiker



