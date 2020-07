God morgen 2. juli

Bildet over: Endelig hytteliv på Krokvatnet igjen 🥰 og bading utover kvelden 😍 @trineengdalstorholt



2. juli kommer gjerne Kjeld Sviebyg (St. Svithun), en utålelig varme som skader kornet.

Som været er denne dagen blir det til Olsok. Nå skulle åkeren renses for utøy med en seremoni, heter det hos Jon Langli.

Dagen ble også kalla svitunsmesse, Maria gjesting, Maria berggang, Vår frues dag og Vår frues besøkelsdag.

Syftesokdag setter skyen i lag - det varer ved til olsokdag. Det heter det hos orkdalingen Hallvard Morken

Primstavmerket kan være ei krone, en kvist eller en ljå.

Krone fordi dette var dagen da jomfru Maria kom på besøk til Elisabeth, mor til døperen Johannes.

Kvisten var vanlig fordi en denne dagen laget et kors av kvister og satte ut i åkeren for å rense den for utøy av ymse slag.

Ljåen er trolig for at nå kunne slåttonna ta til, men det kan også være fordi det var forbud å bruke ljå denne dagen.





En sval bris under vingene og suset av siv som vaier i vinden 🍀 #hegre @vigdisrodal_photography



Send oss gjerne dine sommerbilder, enten ved å knagge bildene dine med #trollheimsporten eller ved å sende på e-post til redaktor@trollheimsporten.no.