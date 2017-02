God morgen 2. februar

Bildet over: @ingatoppen3



Noen historiske hendelser på denne dagen:

1709 – Alexander Selkirk blir reddet fra en øde øy, noe som gir Daniel Defoe inspirasjon til å skrive boken Robinson Crusoe.

1920 – Estland erklærer seg selvstendig ifra Russland.

1933 – Adolf Hitler oppløser den tyske riksdagen.

1943 – Andre verdenskrig: De siste tyske styrkene i Stalingrad overgir seg til den røde armé.

1944 – Gestapo innleder massearrestasjoner av involverte i den illegale pressen i Norge.

1945 – Andre verdenskrig: USAs president Franklin D. Roosevelt og Storbritannias statsminister Winston Churchill drar for å møte den sovjetiske lederen Josef Stalin i forbindelse med Jaltakonferansen

1953 – Flom i Nederland etter at dikene bryter sammen under en voldsom stormflo. 1.500 omkommer, og 100.000 må evakueres. Store jordbruksarealer ødelegges.

1971 – Idi Amin avsetter president Milton Obote under et militærkupp i Uganda.

1983 – NRK Tekst-TV etableres.

1989 – De siste sovjetiske styrkene forlater Kabul, Afghanistan, etter ni års okkupasjon.

1990 – Apartheid: Den sør-afrikanske presidenten Frederik Willem de Klerk opphever forbudet mot partiet ANC og lover å løslate Nelson Mandela.

1998 – Et DC-9-32 kolliderer med et fjell i nærheten av Cagayan de Oro, Filippinene. 104 mennesker omkommer.





