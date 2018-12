God morgen 2. desember

Bildet over: Hvor er #turbo? #bæverfjord #surnadal @msnek1000



Borgny, Borghild og Bård har navnedag i dag.

Slaveri har utviklet seg og manifestert seg på mange forskjellige måter opp gjennom historien. FN har dokumentert at det fortsatt finnes tradisjonelt slaveri, som skyldes diskriminering i samfunnet over lang tid. Det kan skape slitesterke kulturelle verdier som det er vanskelig å endre, slik som kastesystemet i India er et eksempel på.

Men det har også oppstått mer moderne former for slaveri slik som tvangsarbeid. Flyktninger er spesielt utsatt for menneskehandel og tvangsarbeid. FNs arbeidsorganisasjon beregner at det er rundt 21 millioner mennesker i verden som arbeider under tvang (2014).





Skeisnebba hyttefelt #frustrertefruersvei #lykkjebyøda #trastbøgda @bjornhyldbakk