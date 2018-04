God morgen 2. april

Bildet over: @vigdisrod har tatt dette artige bildet, og lagt ved diktet "Jeg velger meg april!" av Bjørnstjerne Bjørnson;

Jeg velger meg april

I den det gamle faller,

i den det ny får feste;

det volder litt rabalder,-

dog fred er ei det beste,

men at man noe vil.



Jeg velger meg april,

fordi den stormer, feier,

fordi den smiler, smelter,

fordi den evner eier,

fordi den krefter velter,-

i den blir somren til!



Noen historiske hendelser på denne dagen:



1801 – Et britisk overraskelsesangrep ødelegger av en stor del av den felles dansk-norske flåten.

1917 – Første verdenskrig: Den amerikanske presidenten Woodrow Wilson ber kongressen om å erklære krig mot Tyskland.

1930 – Haile Selassie blir erklært keiser av Etiopia.

1972 – Charlie Chaplin returnerer til USA for første gang etter å ha blitt stemplet som kommunist tidlig på 1950-tallet.

1982 – Falklandskrigen bryter ut, når en argentinsk styrke på 8 000 mann invaderer de britiske Falklandsøyene uten forvarsel.

1989 – Den sovjetiske lederen Mikhail Gorbatsjov ankommer Havanna, Cuba, for å møte Fidel Castro i et forsøk på å bedre forholdet mellom de to landene.





Bildet over: @perkvalvik