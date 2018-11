God morgen 19. november

Bildet over: @dagrun76 har tatt dette fine bildet på Tifjellet. Over skyene er himmelen alltid blå.

Elisabet, Lisbet og Isabel har navnedag i dag. Navnene kommer av hebraisk Elisjeba, som kan bety «hun som ærer Gud». Navnedagen er etter den hellige Elisabeth av Ungarn, som ble begravet 19. november 1231.

Mannsdagen er en nyere privat merkedag som har blitt markert i begrenset omfang av enkelte organisasjoner i noen land siden 1980-tallet. Arrangørenes begrunnelser for arrangementet har variert. Flere arrangører har opplyst at formålet er å være en kampdag for menns rettigheter, og har sammenlignet mannsdagen med Den internasjonale kvinnedagen. Mannsdagen har imidlertid i motsetning til kvinnedagen ingen offisiell status.

Siden årtusenskiftet har det vært mannsdag-arrangementer i Trinidad og Tobago, Jamaica, Norge, Australia, India, USA, Singapore, Storbritannia, Ghana, Canada, Danmark, Østerrike, England, Frankrike, Irland, Skottland, Pakistan, Grenada, Antigua og Barbuda, Malta og Sør-Afrika. De siste årene har de største arrangørene omtalt dagen som Den internasjonale mannsdagen (kilde:wikipedia).

19. november er en FN-dag opprettet av Verdens helseorganisasjon (WHO). Verdens toalettdag skal sette fokus på at en tredjedel av alle mennesker - 2,5 milliarder - ikke har tilgang til tilfredsstillende sanitære forhold, inkludert toaletter eller latriner. Mange steder mangler det helt grunnleggende sanitære systemer som kloakk og rennende vann til vask og matlaging.