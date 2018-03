God morgen 19. mars

Bildet over: Strengentraseen i kveldsol. @vigdisrod

19. mars er den 78. dagen i kalenderåret. Josefine og Josef har navnedag, og er etter katolsk en minnedag for Josef, Jesu fosterfar. Denne datoen i 1944 ble Ungarn okkupert av Tyskland fordi de hadde forsøkt å oppnå fred med de allierte.

Befaring på hytte og naust. @brittgmoen

Se flere av de flotte bildene under emneknaggen #trollheimsporten på Instagram - og bruk den gjerne under bildene dine for å dele flere øyeblikk med oss!