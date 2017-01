God morgen 19. januar

Bildet over: @ingeborgshjerterom

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1419 – Hundreårskrigen: Rouen overgir seg til Henrik V av England, noe som fører til at Normandie blir en del av England.

1806 – Storbritannia erobrer Kapp Gode Håp.

1840 – Kaptein Charles Wilkes navigerer seg rundt Antarktis og gjør krav på det som senere ble kalt Wilkes Land.

1941 – Andre verdenskrig: britiske styrker angriper den italienske kolonien Eritrea.

1949 – Cuba anerkjenner Israel.

1966 – Indira Gandhi blir indisk statsminister.

1969 – Studenten Jan Palach dør tre dager etter å ha satt fyr på seg selv i protest mot Sovjetunionens invasjon av Tsjekkoslovakia i 1968.

1977 – Det snør i Miami, Florida. Dette er den eneste gangen dette har skjedd i byens historie.

1981 – Amerikanske og iranske myndigheter signerer en avtale om frigivelse av 52 amerikanere som har blitt holdt gisler i den amerikanske ambassaden i Teheran i 14 måneder.

1983 – Apple Computer Inc. annonserer Apple Lisa, firmaets første personlige datamaskin med et grafisk brukergrensesnitt og mus.

2000 – Fem mennesker omkommer da en buss blir tatt av et snøskred i Lyngen.

