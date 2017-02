God morgen 19. februar

Bildet over: Så gammelt, litt som av jord er du kommet... Rindal ❄ Nordmøre 🌲 @ingeborgsande



Noen historiske hendelser på denne datoen:

197 – Slaget ved Lugdunum (Lyon): Den romerske keiseren Septimius Severus bekjemper sin rival, den romerske motkeiser Clodius Albinus, og sikrer seg full kontroll over Romerriket.

1594 – Sigismund III blir kronet til konge av Sverige.

1814 – Prins Christian Frederik gjorde offentlig bekjent denne dagen ved opprop og skrivelser til allmuen og myndighetspersoner, at Norge skulle skaffe seg en egen konstitusjon/grunnlov ved avholdelse av en Riksforsamling.

1861 – Trellene blir avskaffet i Russland.

1878 – Thomas Edison tar patent på grammofonen.

1907 – Ny rettskriving for riksmål vedtas; blant annet erstattes bløte konsonanter av harde (ud → ut).

1941 – Andre verdenskrig: Det tyske Afrikakorpset blir opprettet.

1942 – Andre verdenskrig: Omkring 150 japanske krigsfly angriper Darwin i Australia.

1945 – Andre verdenskrig: Slaget om Iwo Jima. Omkring 30 000 amerikanske soldater går i land på Iwo Jima.

1950 – Hjalmar Andersen, populært kalt Hjallis, blir allroundverdensmester på skøyter i Eskilstuna, Sverige.

1952 – Hjalmar Andersen blir olympisk mester på 10000 meter skøyter i Oslo, Norge.

1959 – Storbritannia gir Kypros selvstendighet, som formelt blir erklært 16. august 1960.

1968 – Snøras i Bondalen. Fire omkommer.

1985 – En spansk Boeing 747 krasjer i Mount Oiz i Spania. 148 mennesker omkommer.

1986 – Sovjetunionen skyter opp romstasjonen Mir.

1986 – Etter å ha ventet i 37 år forbyr det amerikanske senatet folkemord.

2004 – Nazi-jegeren Simon Wiesenthal blir utnevnt til ridderkommandør av Order of the British Empire.

2008 – Fidel Castro kunngjorde at han går av på permanent basis som Cubas president.

2008 - Toshiba annonserer at de avsluttet si satsing av HD DVD som gjorde at Blu-ray Disc ble etterfølgeren.





