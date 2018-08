God morgen 19. august

Flere kjente personer med fødselsdag 19. august er:

Gabrielle "Coco" Chanel (1883), Birger Stuevold Lassen (1927), Asmund Bjørken (1933), Asbjørn Høglund (1937), Ingar Øistad (1940), Bill Clinton (1946) og Kari Bøge (1950).



19. august feiret romerne Consualia-festen til ære for guden Consus.

Consus, (til lat. condere som betyr å gjemme eller å bevare), var en romersk guddom som personifiserte oppbevaringen av kornet i magasinene (låvene). Fordi disse opprinnelig lå under jorden, hadde Consus et underjordisk alter nær Palatinerhøyden. Festene, Consualia, ble feiret 19. august (innhøstingen) og 15. desember (høstsåingen).

Noen historiske begivenheter som har foregått 19. august:

1772: Gustav 3 gjennomfører statskupp i Sverige med fransk støtte.

1925: Helsinki-konvensjonen trer i kraft.

1941: Den norske jageren Bath blir senket av en tysk undervannsbåt, og 83 omkommer.

1942: Britisk-kanadiske styrker utfører et stort raid mot den franske byen Dieppe og lider store tap.

1960: De to hundene Belka og Strelka blir skutt opp i den sovjetiske satellitten Sputnik 5.

1961: Det første dødsfallet som skyldes Berlinmuren inntreffer når en østberliner omkommer etter å ha hoppet ut av huset sitt for å flykte til vest.



Foto: Jørgen Gomnæs/Det kongelige hoff