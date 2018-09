God morgen 18. september

Bildet over: Siste tur på Slumpan (Foto: Mary Lilleløkken)



Hendelser på denne datoen:

1919 – Nederland gir kvinner stemmerett.

1947 – United States Air Force blir en egen gren i det amerikanske forsvaret.

1983 – Møre bispedømme opprettes.

Molde med Molde domkirke er bispesete i Møre bispedømme. Geografisk samsvarer bispedømmets grenser med grensene til fylket Møre og Romsdal. Ingeborg Midttømme er biskop. Bispedømmet ble opprettet 18. september 1983 da de tre prostiene på Sunnmøre ble overført fra Bjørgvin bispedømme, og de to prostiene på Nordmøre og de to i Romsdal fra Nidaros bispedømme. Før dette var Møre og Romsdal det eneste fylket i landet som var delt mellom to bispedømmer, hvilket gikk helt tilbake til 1622 da Sunnmøre ble overført fra Nidaros til Bjørgvin. Wikipedia





Snart kommer den fine hvite tiden, det gledes!!! ❄⛷ Utsikt fra Grinaren i Todalen mot Innerdalen i dag 😍 #trollheimen #innerdalen #grinaren @vigdisrod



Nå strømmer det på med nydelige høstbilder under emneknaggen #trollheimsporten på Instagram. Takk for at vi får følge dere på tur, og husk at vi også tar i mot bilder på epost til redaktor@trollheimsporten.no