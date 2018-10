God morgen 18. oktober

Bildet over: Ble så fristet til å forsterke alle de flotte fargene høsten byr på... Fargerikt ved #trollbanen på #rindalsentrum. Foto: @apriliadamen.



Vi gratulerer Kjersti og Kjerstin med navnedagen.

Verdenshistorie:

1922 – BBC blir dannet.

1944 – Andre verdenskrig, Sovjetunionen invaderer Tsjekkoslovakia.

1967 – Den sovjetrussiske romsonden Venera 4 lander på Venus og sender de første bildene tilbake fra overflaten.

1968 – Bob Beamon hopper 8,90 meter i lengde under OL i Mexico. Hoppet er fremdeles gjeldende olympisk rekord.

1977 – Kapringen av Landshut: Lufthansa-flyet ble stormet og befridd av GSG9 i Mogadishu

1989 – Den kommunistiske lederen av Øst-Tyskland, Erich Honecker, blir tvunget til å avgå.

2007 – Da tidligere statsminister Benazir Bhutto returnerer til Pakistan, blir over 120 mennesker drept i et selvmordsangrep mot bilkortesjen.

Norsk historie:

1961 – Tråleren «Arctic Viking» kantrer i storm. Fem omkommer.

1972 – Regjeringen Bratteli går av. Lars Korvald blir statsminister.

1982 – Straffesaken mot Arnfinn Nesset, som står tiltalt for 25 drap på pasienter ved Orkdal syke- og aldershjem starter.