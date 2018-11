God morgen 18. november

Bildet over: 🦅 #havørn @vigdis.rodal



Navnedag

Magne og Magny har navnedag i dag. Begge er norrøne namn: Magne = norrønt megin (makt, kraft, styrke). Magny = megin + nýr (ny).



Dagens Gruk fra Peit: Hva raker det den, som er sikker på sitt, at resten av verden er ute av trit.

Historiske hendelser fra denne dato:

1095 – Konsilet i Clermont begynner; pave Urban II innkaller det blant annet for å diskutere et korstog.

1477 – William Caxton produserer boken Dictes or Sayengis of the Philosophres, den første trykte engelske bok.

1493 – Christofer Columbus får øye på det som i dag er Puerto Rico. Han går i land på øya dagen etter, og gir den navnet San Juan Batista.

1626 – Den nye Peterskirken blir vigslet.

1851 – Georg V blir konge av Hannover.

1916 – Første verdenskrig: Det første slaget ved Somme tar slutt (begynte 1. juni samme år).

1918 – Latvia erklærer seg uavhengig av Russland.

1928 – Den første tegnefilmen med synkronisert lyd, Walt Disneys Steamboat Willie med en ung Mikke Mus i hovedrollen, har premiére.

1959 – Ben-Hur har premiére i New York.

1965 – Vietnamkrigen: Slaget ved Ia Drang avsluttes – første større trefning mellom Nord-Vietnam og Amerikas forente stater.

1985 – Tegneseriestripen Tommy og Tigern blir publisert for første gang.

2004 – Russland godkjenner Kyoto-avtalen.



Augustus og Septimius nyter milde novemberdager 😍 #lama #lerbrua @mudderq